انخفاض أرباح «بوبا العربية» إلى 286.2 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 08:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 29.3% إلى 286.2 مليون ريال، مقابل 404.6 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 231,115 مليون ريال مقابل 390,584 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 40.83٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة وموسمية المطالبات والتي أثرت على هوامش الربع الحالي.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 229,078 مليون ريال مقابل 377,327 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 39.29٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة وموسمية المطالبات والتي أثرت على هوامش الربع الحالي.
تم تقليص هذه التغيرات غير الإيجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 184,571 مليون ريال مقابل 182,857 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 0.94٪.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 95,322 مليون ريال مقابل 108,369 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بانخفاض قدره 12.04٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 13,502 مليون ريال مقابل 12,991 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 3.93٪.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 257,374 مليون ريال مقابل 375,428 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 31.45٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 5,593,789 مليار ريال مقابل 3,616,701 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 54.67٪.
بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 331,829 مليون ريال مقابل 443,698 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 25.21٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الربع الحالي 286,253 مليون ريال مقابل 380,232 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 24.72٪، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 231,115 مليون ريال مقابل 389,808 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 40.71٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة وموسمية المطالبات والتي أثرت على هوامش الربع الحالي.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 229,078 مليون ريال مقابل 351,186 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 34.77٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة وموسمية المطالبات والتي أثرت على هوامش الربع الحالي.
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الربع الحالي 184,571 مليون ريال مقابل 186,217 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 0.88٪.
تم تقليص هذه التغيرات غير الإيجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي 13,502 مليون ريال مقابل 12,715 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بارتفاع قدره 6.19٪.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الربع الحالي 95,322 مليون ريال مقابل 106,420 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 10.43٪.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي 257,374 مليون ريال مقارنة مقابل 451,133 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، اي بانخفاض قدره 42.95٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 5,593,789 مليار ريال مقابل 6,440,958 مليار ريال مقارنة بالربع السابق، أي بانخفاض قدره 13.15٪.
بلغ الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال النصف الأول من 2025، 775,527 مليون ريال مقابل 880,929 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 11.96٪.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين خلال الفترة الحالية 666,485 مليون ريال مقابل 764,027 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 12.77٪، ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
• بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 620,923 مليون ريال مقابل 729,063 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 14.83٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة والتي أثرت على هوامش الفترة الحالية.
• بلغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 580,264 مليون ريال مقابل 698,928 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 16.98٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عوامل التضخم المتصاعدة والتي أثرت على هوامش الفترة الحالية.
• بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية 201,742 مليون ريال مقابل 184,100 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 9.58٪، وذلك نتيجة زيادة المصاريف لدعم نمو العمليات.
تم تقليص هذه التغيرات غير الإيجابية جزئيًا بالتالي:
• بلغ صافي نتائج الاستثمار خلال الفترة الحالية 370,788 مليون ريال مقابل 341,001 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 8.74٪.
• بلغ صافي الإيرادات الأخرى خلال الفترة الحالية 26,217 مليون ريال مقابل 25,100 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4.45٪.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية 708,507 مليون ريال مقابل 675,771 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، اي بارتفاع قدره 4.84٪.
كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة الحالية 12,034,747 مليار ريال مقابل 10,866,143 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 10.75٪.
