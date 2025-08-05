بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 03:26 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 92.06 نقطة، ما نسبته 1.48%، ليصل عند مستوى 6330.07 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.94% ما يعادل 400.43 نقطة، ليغلق عند مستوى 21050.56 نقطة.

وحقق مؤشر داو جونز الصناعي مكاسب بمقدار 588.78 نقطة، أي بنسبة 1.35%، لينهي تداولاته عند مستوى 44177.36 نقطة.