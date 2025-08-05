الاتحاد الأوروبي يعلق إجراءاته ضد الرسوم الأمريكية لمدة 6 أشهر

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:39 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق تنفيذ إجراءاته المضادة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر، بعد اتفاق سياسي غير ملزم جرى بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف استعادة الاستقرار في العلاقات التجارية بين الجانبين.

يأتي القرار بعد مفاوضات مكثفة، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، مقابل التزام أوروبي برفع الرسوم عن السلع الصناعية الأمريكية، واستثمارات بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى شراء طاقة أمريكية بـ 750 مليار دولار.

وأكدت المفوضية أن التعليق سيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، مع استمرار المفاوضات لتفعيل الاتفاق وفق الإجراءات الداخلية للطرفين، وسط ترقب الأسواق العالمية لتحركات السياسة التجارية الأمريكية.

