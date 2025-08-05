بنسبة 0.2%.. الدولار يسجل ارتفاعًا طفيفًا مقابل سلة من العملات

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 12:26 صباحاً كتب شريف احمد - سجل سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات ليصل إلى 98.82، بعد تراجعه بنحو 1.3% يوم الجمعة إثر تقرير وظائف أمريكي جاء دون التوقعات.

وأظهرت بيانات يوليو تباطؤ نمو التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية مع مراجعة تُخفض أعداد الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بـ 285 ألف وظيفة.

واستقر الدولار عند 147.32 ين، بينما انخفض اليورو إلى 1.1562 دولار، وظل الجنيه الاسترليني عند 1.3281 دولار.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمالية بنسبة 84% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة الشهر المقبل، نتيجة ضعف بيانات التوظيف.