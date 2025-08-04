تراجع أسعار النفط مع قرار "أوبك بلس" زيادة الإنتاج

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:36 مساءً كتب شريف احمد - تراجعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق متقلبة، بعد إعلان تحالف أوبك بلس عزمه زيادة الإنتاج بنحو 547 ألف برميل يوميًا ابتداءً من مطلع الشهر المقبل، ما أثار مخاوف من تخمة المعروض في السوق العالمية.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5% ليصل إلى 66.35 دولار للبرميل تسليم سبتمبر، بينما تراجع خام برنت بنسبة 1.2% إلى 68.83 دولار للبرميل تسليم أكتوبر.

ورغم التوقعات باستقرار مستويات الإنتاج بعد سبتمبر، فقد أبقى بنك جولدمان ساكس على تقديراته لسعر خام برنت عند متوسط 64 دولارًا للبرميل خلال الربع الأخير من 2025، مع توقع انخفاضه إلى 56 دولار في 2026.