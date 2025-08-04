الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:30 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3287) دولار أمريكي، بارتفاع بلغ (0.05 %).

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1486) يورو، بنسبة بلغت (0.21 %).

وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.66) في المئة.

وحقق المؤشر مكاسب تعادل (59.72) نقطة، ليصل عند مستوى (9128.30) نقطة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
