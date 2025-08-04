سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين

- 1/2
الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:30 مساءً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية (1.3287) دولار أمريكي، بارتفاع بلغ (0.05 %).
وأغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.66) في المئة.
ويضم هذا المؤشر أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية-
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1486) يورو، بنسبة بلغت (0.21 %).
مؤشر بورصة لندنوحقق المؤشر مكاسب تعادل (59.72) نقطة، ليصل عند مستوى (9128.30) نقطة.
