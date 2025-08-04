الأسهم الأمريكية.. ارتفاع داو جونز الصناعي بنسبة 0.31%

نتائج المؤشرات الأمريكية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:45 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم، وذلك بعد تراجع حاد سجلته في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (135.4) نقطة، أي بنسبة (0.31%)، ليصل إلى (43724.02) نقطة.كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (33.7) نقطة، أي بنسبة (0.54%)، مسجلًا (6271.71) نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار (203.8) نقاط، أي بنسبة (0.99%)، ليبلغ (20853.907) نقطة.