الاقتصاد

الأسهم الأمريكية.. ارتفاع داو جونز الصناعي بنسبة 0.31%

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

  • الأسهم الأمريكية.. ارتفاع داو جونز الصناعي بنسبة 0.31% 1/2
  • الأسهم الأمريكية.. ارتفاع داو جونز الصناعي بنسبة 0.31% 2/2

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:45 مساءً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم، وذلك بعد تراجع حاد سجلته في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار (135.4) نقطة، أي بنسبة (0.31%)، ليصل إلى (43724.02) نقطة.

نتائج المؤشرات الأمريكية

كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار (33.7) نقطة، أي بنسبة (0.54%)، مسجلًا (6271.71) نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع بمقدار (203.8) نقاط، أي بنسبة (0.99%)، ليبلغ (20853.907) نقطة.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا