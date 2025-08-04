سعر الذهب اليوم.. المعدن الأصفر يرتفع في المعاملات الفورية 0.3%

سعر الذهب اليوم

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:45 مساءً كتب شريف احمد - سجل سعر الذهب اليوم ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن أدت البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة (0.3) بالمئة إلى (3373.22) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ 24 يوليو.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.8) بالمئة إلى (3427.10) دولارًا.وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.8) بالمئة إلى (37.33) دولارًا للأوقية, وصعد البلاتين (0.5) بالمئة إلى (1322.03) دولارًا للأوقية.بينما تراجع البلاديوم (1.9) بالمئة إلى (1184.75) دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين.