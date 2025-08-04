تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم وسط موجة بيع لجني الأرباح

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الحاد بنسبة 2% في الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، إلى جانب البيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,360.62 دولارًا للأوقية حتى الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,412.80 دولارًا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1201.44 دولار.
وخيم الحذر على تداول الذهب في بداية الأسبوع بعد ارتفاع أسعاره يوم الجمعة، فيما وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كيه إم سي تريد": "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد قفزة الأسعار يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في السعر".
