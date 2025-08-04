تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم وسط موجة بيع لجني الأرباح

أخبار متعلقة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية .. انخفاض طفيف بالأسواق في شهر واحد.. الذكاء الاصطناعي يحول 10 آلاف أمريكي إلى «عاطلين»

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الحاد بنسبة 2% في الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، إلى جانب البيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,360.62 دولارًا للأوقية حتى الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,412.80 دولارًا.وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1201.44 دولار.وخيم الحذر على تداول الذهب في بداية الأسبوع بعد ارتفاع أسعاره يوم الجمعة، فيما وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كيه إم سي تريد": "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد قفزة الأسعار يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في السعر".