الاقتصاد

تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم وسط موجة بيع لجني الأرباح

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم وسط موجة بيع لجني الأرباح

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الحاد بنسبة 2% في الجلسة الأخيرة يوم الجمعة، إلى جانب البيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,360.62 دولارًا للأوقية حتى الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بالولايات المتحدة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,412.80 دولارًا.

أخبار متعلقة

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في .. انخفاض طفيف بالأسواق
في شهر واحد.. الذكاء الاصطناعي يحول 10 آلاف أمريكي إلى «عاطلين»
وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 37.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1307.52 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1201.44 دولار.
وخيم الحذر على تداول الذهب في بداية الأسبوع بعد ارتفاع أسعاره يوم الجمعة، فيما وصرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في "كيه إم سي تريد": "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد قفزة الأسعار يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في السعر".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا