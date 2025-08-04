سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. انخفاض طفيف بالأسواق

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 4 أغسطس 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق السعودية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
أسعار الذهب في السعودية
سجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 12601.5 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2836 ريالا.
سعر جرام الذهب عيار 21سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، 354.5 ريال، مقابل 354.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 405.25 ريال، مقابل 405.5 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، 371.5 ريال، مقابل 371.75 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، 303.75 ريال، مقابل 304 ريالات أمس الأحد.
سعر جرام الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الإثنين، 236.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 12انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 202.5 ريال.
