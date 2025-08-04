الاقتصاد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية.. انخفاض طفيف بالأسواق

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 4 أغسطس 2025، انخفاضا طفيفا في الأسواق ، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، 354.5 ريال، مقابل 354.75 ريال، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 405.25 ريال، مقابل 405.5 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، 371.5 ريال، مقابل 371.75 ريال، عند إغلاق أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، 303.75 ريال، مقابل 304 ريالات أمس الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، اليوم الإثنين، 236.25 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 12

انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 202.5 ريال.

سجل سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 12601.5 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب، 2836 ريالا.
