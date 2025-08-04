«اتحاد الخليج الأهلية» تتكبد خسائر بـ27.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين خسائر بـ27.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل ارباح بـ7 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 27.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 7.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، إلى خسائر نتائج خدمات التأمين بقيمة 28.2 مليون ريال مقابل فائض في خدمات التأمين بمبلغ 11.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع مصاريف خدمات التأمين إلى 263 مليون ريال، مقابل 165 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة 60%.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع فى صافى مصروفات عقود اعادة التامين حيث بلغت 25 مليون ريال للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 9 مليون ريال أو بنسبة 57%.
وشملت الأسباب: الارتفاع فى المصاريف التشغيلية الاخرى للربع الحالى حيث بلغت 8.9 مليون مقابل 4.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق اى بارتفاع قدره 4.2 مليون بنسبة 90%.
ويعود سبب انخفاض الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 27.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 39.9 مليون ريال للربع السابق، إلى الانخفاض فى خسائر نتائج خدمات التأمين بقيمة 28.2 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال للربع االسابق بانخفاض 31%، نتيجة انخفاض مصاريف خدمات التأمين إلى 263 مليون ريال، مقابل 272 مليون ريال للربع السابق، أي بانخفاض قدره 3%.
وزادت صافي حصة الفائض في صناديق التأمين حيث بلغت 2 مليون ريال للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 672 ألف ريال للربع السابق بارتفاع قدره 1.3 مليون ريال أو بنسبة 195%.
ويعود سبب الخسارة في النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى خسائر نتائج خدمات التأمين وبلغت 68.9 مليون ريال للفترة الحالية مقابل ارباح بمبلغ 31.5 مليون للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة إلى الارتفاع فى مصروفات خدمات التامين وبلغت 535.5 مليون ريال للفترة الحالية 294.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 240.7 مليون ريال وبنسبة 82%.
وانخفض صافي حصة الفائض في صناديق التأمين وبلغت 2.6 مليون ريال للفترة الحالية، مقارنة بمبلغ 4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 1.4 مليون ريال أو بنسبة 34% .
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 27.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 7.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، إلى خسائر نتائج خدمات التأمين بقيمة 28.2 مليون ريال مقابل فائض في خدمات التأمين بمبلغ 11.6 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع مصاريف خدمات التأمين إلى 263 مليون ريال، مقابل 165 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة 60%.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع فى صافى مصروفات عقود اعادة التامين حيث بلغت 25 مليون ريال للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 16 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 9 مليون ريال أو بنسبة 57%.
وشملت الأسباب: الارتفاع فى المصاريف التشغيلية الاخرى للربع الحالى حيث بلغت 8.9 مليون مقابل 4.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق اى بارتفاع قدره 4.2 مليون بنسبة 90%.
ويعود سبب انخفاض الخسارة في الربع الحالي بعد الزكاة، والبالغة 27.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر بلغت 39.9 مليون ريال للربع السابق، إلى الانخفاض فى خسائر نتائج خدمات التأمين بقيمة 28.2 مليون ريال مقابل 40.7 مليون ريال للربع االسابق بانخفاض 31%، نتيجة انخفاض مصاريف خدمات التأمين إلى 263 مليون ريال، مقابل 272 مليون ريال للربع السابق، أي بانخفاض قدره 3%.
وزادت صافي حصة الفائض في صناديق التأمين حيث بلغت 2 مليون ريال للربع الحالي، مقارنة بمبلغ 672 ألف ريال للربع السابق بارتفاع قدره 1.3 مليون ريال أو بنسبة 195%.
ويعود سبب الخسارة في النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى خسائر نتائج خدمات التأمين وبلغت 68.9 مليون ريال للفترة الحالية مقابل ارباح بمبلغ 31.5 مليون للفترة المماثلة من العام السابق نتيجة إلى الارتفاع فى مصروفات خدمات التامين وبلغت 535.5 مليون ريال للفترة الحالية 294.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 240.7 مليون ريال وبنسبة 82%.
وانخفض صافي حصة الفائض في صناديق التأمين وبلغت 2.6 مليون ريال للفترة الحالية، مقارنة بمبلغ 4 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 1.4 مليون ريال أو بنسبة 34% .