تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.5% في مستهل تداولات الإثنين

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، في مستهل تداولات اليوم الإثنين، بنسبة 0.5% تقريبًا عند مستوى 10,795 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في 145.6 مليون ريال، وعدد الأسهم المتداولة نحو 11.4 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية 8.947 تريليون ريال.
وجاء في مقدمة الارتفاعات أسهم كل من: شمس، وأسواق المزرعة، ومسك، والتعاونية، وأرتيكس. في حين كانت أبرز الأسهم الهابطة لشركات: نايس ون، والاتحاد، والوطنية، ولوبريف، إضافة إلى المطاحن الحديثة.
وشهدت التعاملات المبكرة ارتفاع أسهم 3 شركات مقابل انخفاض 8، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
انخفاض أسهم 178 شركةتراجعت أسهم 178 شركة في بداية الجلسة، مقابل ارتفاع أسهم 56 شركة من إجمالي الشركات الـ 259 المدرجة في (تاسي).
السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) في بداية تداولات الإثنين عند 26,748 نقطة، بقيمة تداول بلغت 440 ألف ريال، و56.7 ألف سهم متداول، وقيمة سوقية 50 مليون ريال تقريبًا.
