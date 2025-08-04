ارتفاع أرباح «مسك» 37% إلى 30 مليون ريال خلال الربع الثاني 

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - بلغ صافي الربح لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) للربع الحالي 29.9 مليون ريال مقارنة بـ 21.8 للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 37.3%.
وبلغ صافي أرباح (مسك) عن الستة أشهر الأولى من عام 2025 نحو 49.1 مليون ريال مقارنة بـ 47.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 2.86%.
من جانب آخر، ارتفعت مصروفات البيع والتسويق في الربع الحالي عن مثيلتها في الربع المقابل من العام السابق بنسبة 33.31%، نتيجة زيادة حجم المبيعات وزيادة مصروفات نقل المنتجات نظرًا لزيادة حجم المبيعات. كما ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 19.97 نتيجة لزيادة المصرف في بنود الأبحاث والخطيط الاستراتيجي، وبند الرواتب والأجور.
وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكلفة التمويل للربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22.15% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام والمواد الخام الأخرى لتغطية الطلب على المبيعات وكذلك نتيجة زيادة أرصدة العملاء الآجلة كنتيجة لزيادة المبيعات.
في المقابل انخفضت مصروفات الزكاة بالربع الحالي عن مثيلتها بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 84.62% حيث تم تخفيض مصروف الزكاة للربع الحالي بمبلغ 3,7 مليون ريال نتيجة حصول على الشركة على ربط نهائي لأعوام سابقة.
وأضافت: "ارتفعت مصروفات البيع والتسويق للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 32.25% وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات.وارتفعت المصروفات العمومية والادارية للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 4.27% نتيجة زيادة مصروفات الأبحاث والتخطيط الاستراتيجي للشركة وكذلك زيادة الرواتب والأجور".
وأشارت إلى ارتفاع تكلفة التمويل للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.91% وذلك نتيجة زيادة حجم المشتريات من النحاس الخام والمواد الخام الأخرى وكذلك نتيجة زيادة أرصدة العملاء الآجل نتيجة زيادة المبيعات.
وفي المقابل، انخفض مصروف الزكاة للفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 31.38% نتيجة تخفيض مصروف الزكاة بمبلغ 3,7 مليون ريال نتيجة استلام الشركة ربوط نهائية عن أعوام سابقة.
أرباح الربع الثاني من 2025وبحسب بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، عزت الشركة ارتفاع الربح لهذا الربع إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 52.43% عن الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات لجميع أنواع الكابلات.
أرباح النصف الأول 2025أرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى ارتفاع المبيعات بالفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 33.03% نتيجة زيادة حجم المبيعات في جميع انواع الكايلات وكذلك زيادة حجم مبيعات المشروعات والتجزئة.
