«الخبير ريت»: إتمام بيع عقار «أهلا كورت» بـ71.75 مليون ريال

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة "الخبير المالية" بصفتها مديراً لصندوق الخبير ريت، إتمام بيع عقار "أهلًا كورت"، الواقع بمدينة جدة في حي الأندلس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إتمام البيع، أمس، جاء بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق المبدئية على عرض شراء العقار، وإتمام مدير الصندوق عمليات التقييم العقاري اللازمة بحسب متطلبات الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق.
وأضافت أن صافي سعر بيع العقار هو (71,750,000)، ريال، إذ يتحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي. على أن يتم سداد مبلغ (14,000,000)ريال من المستأجر الحالي مقابل فسخ عقد الإيجار الحالي معهم.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق كان قد استحوذ على العقار في فبراير من العام 2019م، ونتج عن ذلك متوسط عائد إيجاري سنوي، بلغ حوالي 8% طوال هذه المدة.
وتوفر عملية البيع هذه مرونة للصندوق ومركزه المالي، خاصة أنه من الممكن استعمال متحصلات البيع لتسديد جزء من التسهيلات البنكية القائمة، أو استخدامها لتمويل الاستحواذ على أصول عقارية أخرى مدرة للدخل، أو لتطوير ورفع أداء عقارات يمتلكها الصندوق.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام، والذي سينعكس على نتائج الصندوق.
