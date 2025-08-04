الاقتصاد

ارتفاع أرباح «جاز» 59.4% إلى 38.8 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفاع أرباح «جاز» 59.4% إلى 38.8 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جاز العربية للخدمات في الربع الثاني من 2025 بنسبة 59.4% إلى 38.8 مليون ريال، مقابل 24.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح إلى النمو في الإيرادات والتوفير في تكلفة الإيرادات.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح من 31.3 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025م إلى 38.8 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025م إلى النمو في الإيرادات وتوفير تكلفة الإيرادات.
ووفقا للبيان يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح بنسبة 53.6% من 45.7 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م إلى 70.1 مليون ريال بنفس الفترة من عام 2025م إلى النمو في الإيرادات يليه التوفير في المصاريف التشغيلية.

توزيع أرباح

قرر مجلس الإدارة، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ31.5 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.20 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-23 الموافق 2025-08-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-08 الموافق 2025-08-31.
