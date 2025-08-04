«السعودي الألماني الصحية»: استقالة رئيس لجنة الترشيحات وتعيين عضو بديل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) أن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت محمد عبد الرحمن محمد مؤمنة قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة ورئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2025/07/02م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مجلس الإدارة وافق على قبول الاستقالة أمس.
وأضافت أن الاستقالة تسري اعتبارا من أمس الأحد 3 أغسطس 2025.
ووافق مجلس الإدارة على تعيين محمد بن صديق رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من أمس، على أن يستكمل المدة النظامية المتبقية من دورة اللجنة الحالية التي ستنتهي بتاريخ 2026/09/16م.
وقرر مجلس الإدارة تعيين الدكتور غازي بن صالح بن أحمد حسنين (عضو مستقل) في المركز الشاغر في عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 1447/02/10هـ الموافق 2025/08/04م، وذلك لاستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 2026/09/16م.
