تراجع أرباح «ليفا للتأمين» إلى 3.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة ليفا للتأمين في الربع الثاني من 2025 بنسبة 48.3% إلى 3.4 مليون ريال، مقابل 6.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى ما يلي:
ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بمقدار 36,530 مليون ريال نتيجة نمو الأعمال.
زيادة صافي المصاريف الناتجة عن عقود إعادة التأمين المبرمة خلال الربع الحالي، فيما بلغت 25,615 مليون ريال، بارتفاع قدره 7,677 مليون ريال مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق (17,938 مليون ريال)، ويعود ذلك إلى ارتفاع حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين المسندة في بعض قطاعات التأمين.
ونوهت بتعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال التحسن في البنود التالية:
انخفاض مخصص الزكاة بمقدار 1,295 مليون ريال خلال الربع الحالي.
نمو صافي دخل الاستثمارات بنسبة 11.1%، وبلغ 8,606 مليون ريال مقارنةً بـ 7,744 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 3,415 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنةً بـ 1,842 مليون ريال في الربع السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 2,248 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف إعادة التأمين.
وحققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 6,510 مليون ريال خلال النصف الأول، مقارنةً بـ 15,094 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 56.9%.
كما بلغ صافي الدخل بعد الزكاة خلال الفترة الحالية 5,257 مليون ريال، مقارنةً بـ 11,247 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 53.3%.
ويعود هذا الانخفاض في الأرباح بشكل رئيسي إلى ما يلي:
بلغت نتائج خدمات التأمين خلال الفترة الحالية 3,642 مليون ريال، مقارنةً بـ 13,709 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 126.6%.
وتم تعويض هذا الانخفاض جزئيًا من خلال التحسن في البنود التالية:
بلغ إجمالي دخل الاستثمارات خلال الفترة الحالية 17,492 مليون ريال، مقارنةً بـ 15,447 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 13.2%.
بلغت المصاريف التشغيلية الأخرى خلال الفترة الحالية 5,939 مليون ريال، مقارنةً بـ 12,205 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 51.3%.
