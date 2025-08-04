ارتفاع أرباح «نفوذ» 21.7% خلال الربع الثاني إلى 12.5 مليون ريال 

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "نفوذ للمنتجات الغذائية" خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 21.7% إلى 12.5 مليون ريال، مقابل 10.2 مليون ريال بالربع المقابل من العام السابق.
وأشارت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، إلى ارتفاع صافي الربح عن النصف الأول من العام الحالي بنسبة 20.5% إلى 32.7 مليون ريال، مقابل 27.1 مليون ريال خلال النصف المماثل من 2024.
ويعود ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني والنصف الأول لهذا العام نتيجة لارتفاع المبيعات، وابتكار منتجات جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وقالت الشركة إن تمويل عملية الشراء سيتم من المصادر الذاتية، مشيرة إلى نسبة أسهم الخزينة لدى الشركة حاليًا من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء 30.55%.
وأوضحت أنه سيتم عرض هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها، والتي سوف يعلن عنه لاحقًا، للتصويت عليها وذلك وفق المتطلبات النظامية. كما سيتم استيفاء شروط الملاءة المالية بموجب تقرير سيتم إصداره من قبل مراجع حسابات الشركة وإرفاقه مع دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على هذه التوصية حسب النظام.
ولفتت "نفوذ" إلى أن الأسهم التي سيتم شراؤها لن يكون لها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة.
شراء أسهم خزينةوفي السياق، أوصى مجلس إدارة "نفوذ للمنتجات الغذائية" بشراء عدد من أسهم الشركة وبحد أقصى 2.4 مليون سهم، وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين.
