انخفاض أرباح «أمانة للتأمين» إلى 5.6 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أمانة للتأمين التعاني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 41.4% إلى 5.6 مليون ريال، مقابل 9.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
1) انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -5.3 مليون ريال.
2) انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ -1.4 مليون ريال.
3) ارتفاع في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ +0.095 مليون ريال.
4) انخفاض في إيرادات التشغيل الأخرى بمبلغ -1.5 مليون ريال.
5) انخفاض في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 5.3 مليون ريال.
6)ارتفاع في مصروف مخصص الزكاة بمبلغ 1 مليون ريال.
وبلغ الزيادة في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى مبلغ +11.47 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
1) ارتفاع في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ +7.25 مليون ريال.
2) ارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ +0.56 مليون ريال.
3) ارتفاع في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ +0.42 مليون ريال.
4) انخفاض في إيرادات التشغيل الأخرى بمبلغ -0.61 مليون ريال.
5) انخفاض في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 6.37 مليون ريال.
6)ارتفاع في مصروف مخصص الزكاة بمبلغ 2.52 مليون ريال.
وبلغ الانخفاض في صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى مبلغ -11.77 مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1) انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين بمبلغ -5.64 مليون ريال.
2) انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ -1.85 مليون ريال.
3) ارتفاع في صافي دخل/(مصروفات) تمويل التأمين بمبلغ +0.19 مليون ريال.
4) انخفاض في إيرادات التشغيل الأخرى بمبلغ -1.28 مليون ريال.
5) انخفاض في مصروفات التشغيل الأخرى بمبلغ 0.45 مليون ريال.
6)ارتفاع في مصروف مخصص الزكاة بمبلغ 3.64 مليون ريال.
