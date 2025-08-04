الاقتصاد

الدمام

فيصل العمران رئيسا لمجلس إدارة «ألف ميم ياء».. وعبدالعزيز العمير نائبا

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، تعيين فيصل العمران، رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز العمير نائبا لرئيس المجلس، ود. علي عيد عضوا منتدبا للشركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة.
وأفاد بأن لجنة المراجعة تشكلت برئاسة صالح آل قريشة، وعضوية كل من: هتان القحطاني، ونواف العيدان.
وأضاف أن لجنة الترشيحات والمكافآت تشكلت برئاسة: لطيفة الهديب، وعضوية كل من: فيصل العمران، وعبدالعزيز العمير.
ونوهت بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأشارت إلى أنها عينت أمينا لسر مجلس الإدارة للدورة الحالية.
