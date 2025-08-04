الاقتصاد

«عزم»: منصة وصل تحصل على موافقة أولية لممارسة نشاط الوساطة الرقمية

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات حصول شركة منصة وصل على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العمل جارٍ حاليًا من قبل شركة منصة وصل لاستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص.
ووفقا للبيان، يأتي ذلك ضمن العمل على إعادة تعريف تجربة التمويل الرقمي في المملكة العربية السعودية.
