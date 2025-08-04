تراجع أرباح «رتال» 5.7% إلى 72 مليون ريال بالربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة "رتال للتطوير العمراني" عن الربع الثاني من 2025 بنسبة 5.7% إلى 72.1 مليون ريال، مقارنة بـ 76.5 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
ورغم تراجع الأرباح في الربع الثاني، ارتفعت أرباح خلال النصف الأول بنسبة 2.7% إلى 146 مليون ريال، مقابل 142 مليون ريال خلال النصف المقابل من العام السابق 2024.
وبحسب بيان للشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، يعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني إلى انخفاض مجمل الأرباح من عقود التطوير على أساس سنوي بنسبة 18.84% نتيجة انخفاض وتيرة البيع في المشاريع الجارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وأضافت الشركة: "ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق على أساس سنوي بنسبة 71.11%، نتيجة زيادة نسب التوظيف والتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف التسويقية، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والمرتبطة بخطط الشركة التوسعية".
والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت خلال الربع الثاني من العام الحالي ببيع جزء من الوحدات المملوكة لها فى صندوق عقاري الأمر الذي أسهم فى تحقيق الشركة ارباح بلغت 32.68 مليون ريال.
وأوضحت "رتال" أنه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، استلمت الشركة الربوطات النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من 2020 إلى 2022، والتي بناءً عليها تم تسجيل رد مبلغ 7.9 مليون ريال.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للربح 500 مليون سهم، لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، بنسبة توزيع 11% من القيمة الاسمية للسهم.
ويبدأ تاريخ الأحقية للتوزيع من 29 سبتمبر المقبل، على أن يتم التوزيع الفعلي في 9 أكتوبر المقبل.
ورغم تراجع الأرباح في الربع الثاني، ارتفعت أرباح خلال النصف الأول بنسبة 2.7% إلى 146 مليون ريال، مقابل 142 مليون ريال خلال النصف المقابل من العام السابق 2024.
وبحسب بيان للشركة لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، يعود انخفاض صافي الربح خلال الربع الثاني إلى انخفاض مجمل الأرباح من عقود التطوير على أساس سنوي بنسبة 18.84% نتيجة انخفاض وتيرة البيع في المشاريع الجارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وأضافت الشركة: "ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق على أساس سنوي بنسبة 71.11%، نتيجة زيادة نسب التوظيف والتكاليف المتعلقة بالموظفين والتكاليف التسويقية، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والمرتبطة بخطط الشركة التوسعية".
والجدير بالذكر أن الشركة قد قامت خلال الربع الثاني من العام الحالي ببيع جزء من الوحدات المملوكة لها فى صندوق عقاري الأمر الذي أسهم فى تحقيق الشركة ارباح بلغت 32.68 مليون ريال.
أرباح النصف الأولوارتفع صافي الربح خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق على الرغم من انخفاض الأرباح التشغيلية بالفترة الحالية بنسبة 16.93% نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية على أساس سنوي بنسبة 31.47%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسب التوظيف والتكاليف المتعلقة بالموظفين مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والمرتبطة بخطط الشركة التوسعية.
وأوضحت "رتال" أنه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، استلمت الشركة الربوطات النهائية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات من 2020 إلى 2022، والتي بناءً عليها تم تسجيل رد مبلغ 7.9 مليون ريال.
توزيع أرباح نقديةفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة "رتال" توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 55 مليون ريال عن النصف الأول لعام 2025.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للربح 500 مليون سهم، لتصبح حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، بنسبة توزيع 11% من القيمة الاسمية للسهم.
ويبدأ تاريخ الأحقية للتوزيع من 29 سبتمبر المقبل، على أن يتم التوزيع الفعلي في 9 أكتوبر المقبل.