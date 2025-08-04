«الدرع العربي» تتكبد خسائر بـ29.9 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني خسائر بـ29.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل أرباح بـ28.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع تسجيل خسائر في الربع الثاني إلى:
- ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 209,408 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 62%.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4,230 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 22%.
- ارتفاع صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 737 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 87%.
- الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الاخرى مبلغ 1,856 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 34%.
- ارتفاع إيرادات التأمين مبلغ 79,441 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبارتفاع بنسبة 21%.
- انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 68,092 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبانخفاض بنسبة 313%.
علاوة على ذلك، ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 119,079 ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بارتفاع بنسبة 39%.
ويعود السبب في الانخفاض في الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي مبلغ 37,304 ريال وبنسبة 376% مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
- الانخفاض في نتائج خدمات التأمين لتبلغ (83,913) ريال مقارنة بـ 53,503 ريال للربع السابق، وهذا الانخفاض هو نتيجة للارتفاع في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 147,372 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة37%. ارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 9,951 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 2%. قابله انخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 102,525 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع بنسبة 183%.
- انخفاض صافي دخل الاستثمار بمبلغ 4,302 ريال مقارنة بالربع السابق وذلك بانخفاض قدره 22%.
- الارتفاع في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 3,004 ريال مقارنة بالربع السابق بارتفاع قدره 70%.
- انخفاض صافي مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 1,250 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض قدره 44%.
علاوة على ذلك، انخفض إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 421,586 ريال مقارنة بالربع السابق بانخفاض بنسبة 50%.
يعود السبب في انخفاض الأرباح قبل الزكاة وضريبة الدخل للفترة بمبلغ 81,692 ريال مقارنة للفترة المماثلة من العام السابق أي بانخفاض قدره 127%. بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:
-ارتفاع في مصاريف خدمات التأمين مبلغ 294,987 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 46.%
- الانخفاض في صافي دخل الاستثمار للفترة مبلغ 14,281 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 29%.
- الارتفاع في صافي مصاريف تمويل التأمين مبلغ 1,258 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 40%.
- الارتفاع في إيرادات التأمين مبلغ 140,023 الف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع ع قدره 18%.
-الانخفاض في صافي مصاريف عقود إعادة التأمين مبلغ 88,670 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 90%.
- الانخفاض في مصاريف العمليات التشغيلية الأخرى مبلغ 877 ألف ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 7%.
علاوة على ذلك, ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 348,844 ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره38%.
