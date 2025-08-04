ارتفاع أرباح «دله الصحية» إلى 124.26 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 11% إلى 124.26 مليون ريال، مقابل 111.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، أدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 1.23 ريال للسهم مقارنة بـ 1.15 ريال للسهم للربع المماثل من العام السابق.
ويرجع ارتفاع صافي الربح إلى:
- زيادة إيرادات الربع الثاني من عام 2025م والتي أدت إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 26.3% ليبلغ 376 مليون ريال مقارنة بـ 298 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 78 مليون ريال.
وتحسن ربح التشغيل للربع الثاني من عام 2025م بنسبة 9.9% ليبلغ 155 مليون ريال مقارنة بـ 141 مليون ريال مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق. وتمكنت الشركة من إقفال سنوات الفحص لملفها الزكوي حتى عام 2023م، مما أدى إلى عكس مخصصات بقيمة 12.5 مليون ريال.
- تمكنت دلّه الصحية منذ استحواذها على مستشفى دله الخبر في 23 مارس 2025م من تخفيض خسائر المستشفى بشكل كبير وانخفض صافي الخسائر بنسبة 61% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى 18 مليون ريال خلال الربع الحالي، وذلك نتيجة تحقيق نمو كبير في الزيارات وتحسين كفاءة التشغيل للمستشفى الذي لا يزال في مراحل تشغيله الأولى.
(مع العلم أن خسائر مستشفى دله الخبر للربع المماثل من العام السابق غير مضمنة في أرباح شركة دله الصحية كونها تسبق تاريخ الاستحواذ).
وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 23.4% ليصل إلى 229 مليون ريال مقارنة بـ 186 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 43 مليون ريال.
وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 20% ليصل إلى 124 مليون ريال مقارنة بـ 156 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 31 مليون ريال. وأدى ذلك إلى انخفاض ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 1.23 ريال للسهم مقارنة بـ 1.59 ريال للسهم للربع السابق، ويرجع ذلك إلى:
- الحدث غير المتكرر في الربع السابق من عام 2025م، حيث كانت الشركة قد دخلت في صندوق عقاري بنسبة 33.33% من خلال مساهمة عينية متمثلة في أراضٍ ما أدى إلى تسجيل مكاسب بلغت 51 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2025م.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق تمكن من جمع رأس مال بلغ 613 مليون ريال، ويهدف إلى تطوير مشروع متعدد الاستخدامات يحتوي على مساحات تجارية ومكتبية وفندقية وقطاع رعاية صحية بحي النخيل في طريق الملك فهد بالرياض.
- سجل الاستحواذ على مستشفى دله الخبر صافي خسائر بلغت 18 مليون ريال، خاصة أن المستشفى لا يزال في مراحل التشغيل الأولى.
وشهد مستشفى دله الخبر تراجعاً كبيراً في خسائره لا سيما بعد الاستحواذ عليه واستلام دله الصحية إدارته وتحقيق نمو كبير في عدد الزيارات حيث انخفضت خسائره بنسبة 39% مقارنة بالربع السابق. (مع العلم أن شركة دله الصحية قد سجلت في الربع السابق حصتها من خسائر المستشفى بما قدره 4 ملايين ريال نظراً لاستكمال إجراءات الاستحواذ في نهاية الربع السابق).
وفي حال استبعاد التأثير غير المتكرر المتعلق بأرباح الصندوق العقاري، لحقق صافي ربح الشركة العائد للمساهمين في الربع الثاني من عام 2025م زيادة قدرها 19.3% عن الربع السابق مع احتساب خسائر مستشفى دله الخبر.
ونتيجة للتأثير غير المتكرر المتعلق بأرباح الصندوق العقاري في الربع السابق، فقد انخفض صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 1 % ليصل إلى 229 مليون ريال مقارنة بـ 232 مليون ريال للربع السابق، بانخفاض قدره 3 ملايين ريال.
وفي حال استبعاد تأثير الحدث غير المتكرر المذكور آنفاً، لحققت الشركة زيادة في صافي الربح قبل تكاليف الدين والإطفاء والاستهلاك والزكاة في الربع الحالي عن الربع السابق بنسبة 27%.
وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في النصف الأول من عام 2025م بنسبة 21.1% ليصل إلى 280 مليون ريال مقارنة بـ 231 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 49 مليون ريال.
وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الفترة الحالية ليبلغ 2.81 ريال للسهم مقارنة بـ 2.37 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى:
- زيادة إيرادات الفترة في عام 2025م والتي أدت إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 13.9% ليبلغ 673 مليون ريال مقارنة بـ 591 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 82 مليون ريال.
وتحسن ربح التشغيل للفترة في عام 2025م بنسبة 14.7% ليبلغ 333 مليون ريال مقارنة بـ 290 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وتمكنت الشركة من إقفال سنوات الفحص لملفها الزكوي حتى عام 2023م، ما أدى إلى عكس مخصصات بقيمة 12.5 مليون ريال.
- تمكنت دلّه الصحية منذ استحواذها على مستشفى دله الخبر في 23 مارس 2025م من تخفيض خسائر المستشفى بشكل كبير وانخفض صافي الخسائر بنسبة 49% في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى 23 مليون ريال، وذلك نتيجة تحقيق نمو كبير في الزيارات وتحسين كفاءة التشغيل للمستشفى الذي لا يزال في مراحل تشغيله الأولى.
(مع الإشارة إلى أن خسائر مستشفى دله الخبر في الفترة المماثلة من العام السابق غير مضمنة في أرباح شركة دله الصحية كونها تسبق تاريخ الاستحواذ).
- كما ارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة للفترة بنسبة 21.3 % ليصل إلى 462 مليون ريال مقارنة بـ 381 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 81 مليون ريال.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ50.6 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-23 الموافق 2025-08-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-12 الموافق 2025-09-04.
توزيع أرباحقرر مجلس إدارة دله الصحية، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2025م.
ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ50.6 مليون ريال، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-23 الموافق 2025-08-17، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-12 الموافق 2025-09-04.