1.3 مليون ريال خسائر «نايس ون» خلال الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" خسارة صافية بمبلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2025، مقارنة بأرباح بلغت 18.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الإثنين، تراجع صافي أرباح الشركة عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 43% إلى 22.8 مليون ريال، مقارنة بـ 40 مليون ريال خلال النصف المقابل من العام السابق 2024.
وقالت "نايس ون": "نتجت الخسارة الصافية في الربع الحالي عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية، وذلك بسبب تراجع حصة العلامات التجارية الخاصة وتغير مزيج مبيعات الفئات، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية المرتبطة بالتوسعات الاستراتيجية."
وأضافت: "على الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح في النصف الأول من العام مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي بسبب تراجع حصة العلامات التجارية الخاصة وتغير مزيج الفئات، ارتفاع المصاريف التشغيلية الناتجة عن التوسع في المستودعات، واستقطاب الكفاءات الاستراتيجية، وارتفاع المصاريف التسويقية والإدارية."
