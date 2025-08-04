الاقتصاد

«عزم»: ترسية مشروع تحسين قواعد البيانات التابعة لوزارة العدل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات، ترسية مشروع، أمس، لتحسين قواعد البيانات التابعة لوزارة العدل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تتجاوز (15%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تأسيس وتطوير وإعادة هيكلة قواعد البيانات لوزارة العدل.
