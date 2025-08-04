أرباح «المجتمع الطبية» تقفز إلى 4.26 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة المجتمع الرائدة الطبية "المجتمع الطبية" في النصف الأول من 2025 بنسبة 115.2% إلى 4.26 مليون ريال، مقابل 1.98 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
- ارتفع إجمالي الربح بمبلغ 6.4 مليون ريال ليصل إلى 75.3 مليون ريال في النصف الأول من عام 2025م مقارنةً بـ 68.9 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024م، وذلك يرجع إلى توجه الشركة في الاستثمار الدائم و المستمر لتدعيم النمو في المبيعات.
- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 3.6 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق، بسبب قيام الشركة بدعم استثماراتها والمتضمنة الافتتاحات الجديدة في انحاء المملكة.
ونوهت بوجود زيادة بمبلغ 665 ألف ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والمتضمنة بشكل رئيسي مصروف الفوائد المتعلقة بالتزامات عقود الإيجار وذلك لدعم النمو الحاصل في المبيعات.
وبناء على ما سبق ارتفع صافي الربح بمبلغ 2.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو ما يمثل زيادة بنسبة 115.2%.
