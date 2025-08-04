«سلامة للتأمين» تتكبد خسائر بـ3.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - تكبدت شركة سلامة للتأمين التعاوني خسائر بقيمة 3.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025، مقابل أرباح بـ11.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وتعود الأسباب الرئيسية لتكبد الشركة لصافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة للربع المماثل من العام السابق إلى:

1- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي والتي بلغت (2.41-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 10.87 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ويعزى سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.

2- كما ارتفعت صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين خلال للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويعزى سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة معيد التأمين من المخصصات الفنية.

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 98.32 مليون ريال مقارنة بمبلغ 103.39 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق أي بانخفاض قدره 4.9%.

انخفض صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي بنسبة 90.99% مقارنة بالربع السابق حيث بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للربع الحالي (3.21-) مليون ريال مقارنة بصافي الخسارة قبل الزكاة بمبلغ (35.64-) مليون ريال للربع السابق.

انخفض صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي بنسبة 89.52% مقارنة بالربع السابق حيث بلغت صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي (3.71-) مليون ريال مقارنة بصافي الخسارة بعد الزكاة بمبلغ (35.42-) مليون ريال للربع السابق، وتعود الأسباب الرئيسية لانخفاض صافي الخسارة بعد الزكاة للربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة بعد الزكاة للربع السابق إلى:

1- انخفاض في صافي خسائر نتائج التأمين للربع الحالي حيث بلغت (2.41-) مليون ريال مقارنة بصافي خسائر نتائج التأمين بـمبلغ (35.65-) مليون ريال للربع السابق، ويعزى سبب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيردات التأمين خلال الربع الحالي بمقدار 8.85 مليون ريال مقارنة بالربع السابق نتيجة لارتفاع إجمالي الأقساط المكتسبة.

2- كما انخفض مصروفات خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق ويعزى سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة والانخفاض في إجمالي المخصصات الفنية والمصروفات التشغيلية المتعلقة بالاكتتاب.

3- إضافة إلى ذلك انخفضت صافي مصاريف التمويل للربع الحالي بمبلغ 0.55 مليون ريال حيث بلغت 0.73 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بمبلغ 1.28 مليون ريال للربع السابق وذلك نتيجة لانخفاض المطالبات المتكبدة .

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للربع الحالي 98.32 مليون ريال مقارنة بمبلغ 164.97 مليون ريال للربع السابق أي بانخفاض قدره 40.40%.

وبلغ صافي الخسارة قبل الزكاة للفترة الحالية (38.85-) مليون ريال مقارنة بصافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 23.48 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة للفترة الحالية (39.13-) مليون ريال مقارنة بصافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 21.48 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لتكبد الشركة لصافي الخسارة بعد الزكاة للفترة الحالية مقارنة بصافي الربح بعد الزكاة للفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين للفترة الحالية والتي بلغت (38.06-) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح نتائج التأمين بـمبلغ 22.61 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

ويعزى سبب الارتفاع بشكل رئيسي إلى انخفاض إيردات التأمين خلال الفترة الحالية بمقدار 92.72 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لانخفاض إجمالي الأقساط المكتسبة.

بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للفترة الحالية 263.29 مليون ريال مقارنة بمبلغ 237.35 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 10.93%.