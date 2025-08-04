انخفاض أرباح «أديس» إلى 191.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 10:40 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة أديس القابضة في الربع الثاني من 2025 بنسبة 2.2% إلى 191.7 مليون ريال، مقابل 202.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن على الرغم من زيادة الإيرادات، انخفض صافي الربح بنسبة 5.2%، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع نسبة مصاريف الإهلاك والفوائد إلى الإيرادات. ويعكس ذلك توسع أسطول المجموع ، مع نشر العديد من الحفارات خلال الفترة.
وأضافت أن على الرغم من زيادة الإيرادات، انخفض صافي الربح على أساس ربعي بنسبة 2.5%، ويرجع ذلك بشكل اساسي لارتفاع نسبة مصاريف الإهلاك والضرائب إلى الإيرادات.
وسجل صافي الربح تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.6% على أساس سنوي ليصل إلى 388.4 مليون ريال في النصف الأول من 2025، على الرغم من الأداء القوي للأرباح قبل الضرائب والفوائد والاستهلاك والإطفاء، وهو ما عكس ارتفاع نسبة الاستهلاك ونسبة الفوائد إلى الإيرادات.
وجاء ذلك على خلفية نمو أسطول المجموعة على أساس سنوي مع تعدد عمليات تشغيل ونقل المنصات خلال نفس الفترة.
وتوقعت المجموعة أن تعود هذه النسب إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترات المقبلة مع الانتهاء من تشغيل جميع المنصات.
