انخفاض أرباح «سايكو» إلى 13.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 38.6% إلى 13.4 مليون ريال، مقابل 21.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 12,955 مليون ريال، مقابل 23,499 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 45%.
تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,485 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 40%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 13,412 مليون ريال، مقابل 21,842 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,975 مليون ريال مقابل 15,812 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 12,955 مليون ريال، مقابل 13,714 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 6%.
تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 204 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 13,412 مليون ريال، مقابل 16,756 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
- بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال الفتره الحالية 30,787 مليون ريال مقابل 29,138 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، و يعود ذلك للأسباب التالية:
انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 3,788 مليون ريال خلال الفتره الحاليه مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 45%.
وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفتره الحالية بمبلغ 2,411 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفتره الحاليه 30,168 مليون ريال، مقابل 25,050 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 12,955 مليون ريال، مقابل 23,499 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 45%.
تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 1,485 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 40%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 13,412 مليون ريال، مقابل 21,842 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة في الربع الحالي 14,975 مليون ريال مقابل 15,812 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، و يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
بلغ صافي نتائج خدمات التأمين في الربع الحالي 12,955 مليون ريال، مقابل 13,714 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 6%.
تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 204 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%.
- بلغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الحالي 13,412 مليون ريال، مقابل 16,756 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
- بلغ صافي الربح العائد على المساهمين قبل الزكاة خلال الفتره الحالية 30,787 مليون ريال مقابل 29,138 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، و يعود ذلك للأسباب التالية:
انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بمبلغ 3,788 مليون ريال خلال الفتره الحاليه مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 45%.
وقد قابل ذلك جزئياً انخفاض في صافي نتائج خدمات التأمين خلال الفتره الحالية بمبلغ 2,411 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8%.
بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الفتره الحاليه 30,168 مليون ريال، مقابل 25,050 مليون ريال مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.