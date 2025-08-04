انخفاض أرباح «جزيرة تكافل» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثاني

انخفاض أرباح «سايكو» إلى 13.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2025

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية