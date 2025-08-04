انخفاض أرباح «جزيرة تكافل» إلى 4 ملايين ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني "جزيرة تكافل" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 63.2% إلى 4 ملايين ريال، مقابل 11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض في إجمالي نتائج خدمات التأمين، والتي بلغت 5,355 مليون ريال، مقارنة بـ 10,684 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 49.88%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين للربع الحالي 4,080 مليون ريال، مقارنة بـ 16,112 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 74.68%, ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض في إجمالي نتائج خدمات التأمين، حيث بلغت 5,355 مليون ريال، مقارنة بـ 16,537 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض قدره 67.62%.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الفترة الحالية 20,193 مليون ريال، مقارنةً بـ 23,871 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض قدره 15.41%، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض في إجمالي نتائج خدمات التأمين في الفترة الحالية الى 21,892 مليون ريال، مقارنةً بـ 26,357 مليون ريال للفترة المماثلة خلال العام السابق، بانخفاض قدره 16.94%.
