«الاتحاد للتأمين» تتكبد خسائر بـ63.7 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني في الربع الثاني للخسارة مسجلة 63.7 مليون ريال خسائر، مقارنة بأرباح قدرها 49.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب قيد خسائر خلال الربع الحالي مقابل تحقيق أرباح في الربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات التأمين وارتفاع مصاريف خدمات التأمين، الأمر الذي أدى إلى قيد خسائر في نتائج خدمات التأمين مقارنة بأرباح للربع المماثل من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: انخفاض أرباح الاستثمار خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر بعد الزكاة مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بشكل يتجاوز الارتفاع في إيراد التأمين، مما أدى إلى ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين. بالإضافة إلى انخفاض نتائج الاستثمار.
ووفقا للبيان يعود سبب قيد خسائر خلال الفترة الحالية مقابل تحقيق أرباح في الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض إيراد التأمين وانخفاض مستردات إعادة التأمين وانخفاض أرباح الاستثمار، هذا وبالرغم من انخفاض مصاريف خدمات التأمين.
