«كوارا» تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الجزيرة بـ100 مليون ريال

الدمام

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - حصلت شركة كوارا للتمويل، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
واضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، والتنازل عن عوائد الذمم المدينة وكفالة من الملاك.
ووفقا لبيان الشركة، يهدف هذا التمويل إلى التوسع وزيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
