«كوارا» تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الجزيرة بـ100 مليون ريال

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - حصلت شركة كوارا للتمويل، أمس، على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
واضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، والتنازل عن عوائد الذمم المدينة وكفالة من الملاك.
ووفقا لبيان الشركة، يهدف هذا التمويل إلى التوسع وزيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
واضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، والتنازل عن عوائد الذمم المدينة وكفالة من الملاك.
ووفقا لبيان الشركة، يهدف هذا التمويل إلى التوسع وزيادة حجم المبيعات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية.