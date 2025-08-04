ارتفاع أرباح «التعاونية» إلى 468.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة التعاونية للتأمين في الربع الثاني من 2025 بنسبة 1.6% إلى 467.4 مليون ريال، مقابل 459.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك نتيجة للأسباب الرئيسية التالية:
- شهدت نتيجة خدمات التأمين للربع الحالي ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1,104,421 مليون ريال مقارنة بـ 993,284 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق، أي بزيادة قدرها11.91%، وذلك نتيجة لارتفاع إيرادات التأمين المدعومة بإدارة أفضل للمطالبات.
- بلغت صافي أرباح نشاط التأمين للربع الحالي 485,039 مليون ريال، مقارنة بـ 491,950 مليون ريال في نفس الربع من العام السابق، أي بانخفاض طفيف بنسبة 1.40%.
- شهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 173,399 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 154,742 مليون ريال في نفس الربع المماثل من العام السابق أي بزيادة قدرها %12.06 وذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 12,158,549 مليون ريال مدفوعة بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة في تنويع محفظة استثماراتها، وكان ذلك مصحوبًا بتحسن ملحوظ في معدلات العائد.
- بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي 5,370,916 مليار ريال مقابل 5,732,090 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق أي بنقصان قدره 6.30%.
و'حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 499,989 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 294,358 مليون ريال في الربع السابق، أي بارتفاع قدره 69.86%.
كما حققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 467,417 مليون ريال خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 261,692 مليون ريال في الربع السابق، بزيادة قدرها78.61%، ويعود ذلك إلى التحسن في التحصيل وادارة المطالبات.
بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الربع الحالي5,370,916 مليار ريال مقابل 6,551,690 مليار ريال مقارنة بالربع السابق أي بنقصان قدره 18.02%.
'كما حققت الشركة صافي دخل قبل الزكاة قدره 794,347 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 721,777 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره10.05%.
وحققت الشركة صافي دخل بعد الزكاة قدره 729,109 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 656,505 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 11.06%، وذلك نتيجة للأسباب الرئيسية التالية:
- شهدت نتيجة خدمات التأمين للفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغت 1,817,101 مليون ريال مقارنة بـ 1,300,746 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزياده قدرها 39.70%، وذلك نتيجةً لانخفاض المطالبات وإدارتها بشكل أفضل.
- بلغت صافي أرباح نشاط التأمين للفترة الحالية 761,940 مليون ريال، مقارنة بـ 728,336 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 4.61%. ويُعزى هذا النموإلى تحسن نتائج خدمات التأمين من خلال الأنشطة الرئيسية للشركة.
- شهدت محفظة الاستثمارات للشركة نمواً قوياً مما أدى إلى زيادة صافي دخل الاستثمار بمبلغ 368,587 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنةً بـ 325,629 مليون ريال في نفس الفترة المماثلة من العام السابق أي بزيادة قدرها 13.19% وذلك نتيجة لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي بلغت 12,158,549 مليون ريال مدفوعة بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشركة في تنويع محفظة استثماراتها، وكان ذلك مصحوبًا بتحسن ملحوظ في معدلات العائد.
- بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الفترة الحالية 11,956,467 مليون ريال مقابل 10,292,086 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أي بارتفاع قدره 16.17%.
