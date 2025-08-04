توزيع 231 مليون ريال أرباحا على مساهمي «أديس» عن النصف الأول

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أديس القابضة، أمس، توزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2025.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ231.19 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح: 1,100,935,456.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.21 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 21%.
وسيكون تاريخ الأحقية: 1447-02-25 الموافق 2025-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع: 1447-03-09 الموافق 2025-09-01.
