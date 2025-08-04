مجلس إدارة «سليمان الحبيب» يوافق على مشروع مستشفى الجبيل

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - وافق مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أمس، على مشروع مستشفى الجبيل عن طريق شركة بوابة الشركة للرعاية الطبية "شركة تابعة ومملوكة للشركة بنسبة 100%).
وبحسب بيان المجموعة على تداول السعودية، كانت المجموعة قد وقعت اتفاقية استثمارية مشروطة مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع بخصوص تأجير الهيئة للشركة أرضاً بحي الدفي محلة الفاروق الجنوبية بمدينة الجبيل الصناعية بمساحة (115,482.9) متراً مربعاً لمدة (50) سنة هجرية وذلك لاستثمارها بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى على الأرض المخصصة.
وكانت الشركة قد أسست شركة بوابة الشرق للرعاية الطبية للمشروع.
ووفقا للشركة سيكون مستشفى الجبيل مستشفى متكاملالتقديم خدمات الرعاية الصحية وسوف يتوفر به عيادات في تخصصات طبية مختلفة وبطاقة استيعابية تبلغ (145) سريراً.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء المشروع خلال الربع الرابع من عام 2025م، وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
وتبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للمشروع 571 مليون ريال، فيما سيمول المشروع اعتماداً على موارد الشركة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية.
ومن المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2028م، ومن ثم بدء أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية للمشروع والانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2029م.
وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله خلال الربع الثاني من عام 2029م.
وأوضحت أن من المتوقع أن يبدأ أثر المشروع على نتائج الشركة عند تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من عام 2029م.
وتوقعت الشركة أن يتم تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من عام 2029م وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
ونوهت بعدم التعاقد حتى الآن مع جهة منفّذة للمشروع، وسوف يتم التعاقد لتنفيذ أعمال المشروع مع عدة مقاولين وموردين مختصين وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
