تراجع أرباح «الوطنية للتأمين» 98.4% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:44 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح الشركة الوطنية للتأمين في الربع الثاني من 2025 بنسبة 98.4% إلى 446 ألف ريال، مقابل أرباح بـ28.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 14,944 مليون ريال والتي تشكل انخفاضا بنسبة 89.25%.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 14,957 مليون ريال، وهو ما يعكس في المقام الأول الاستثمار المستدام في القدرات الداخلية، إلى جانب عدم وجود استرداد غير متكرر للمصروفات بمبلغ 9,630 مليون ريال المعترف بها في الفترة المقارنة.
وبلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الربع الحالي 446 ألف ريال مقابل الربع السابق 6,238 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 92.85%. ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 3,596 مليون ريال والتي تشكل انخفاضا بنسبة 66.64%.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 3,314 مليون ريال، والتي تشكل ارتفاعا بنسبة 36.53%،وهو ما يعكس في المقام الأول الاستثمار المستدام في القدرات الداخلية.
بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل العائد للمساهمين في الفترة الحالية 6,684 مليون ريال مقابل الفترة المماثلة من العام السابق 55,683 مليون ريال، أي بانخفاض قدره 88%. ويعود ذلك للأسباب الرئيسية التالية:
- انخفاض نتائج خدمة التأمين من عمليات الشركة المباشرة بمبلغ 32,481 مليون ريال والتي تشكل انخفاضا بنسبة 81.86%.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 17,175 مليون ريال، والتي تشكل انخفاضا بنسبة 400.82%. وهو ما يعكس في المقام الأول الاستثمار المستدام في القدرات الداخلية، إلى جانب عدم وجود استرداد غير متكرر للمصروفات بمبلغ 9,630 مليون ريال المعترف بها في الفترة المقارنة.
