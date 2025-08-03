شكرا لقرائتكم خبر "كاكست" تستضيف نصف نهائي مبادرة جميل للتقنية العميقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" مرحلة نصف النهائي من مبادرة جميل للتقنية العميقة الهادفة لتسريع الابتكارات السعودية، وذلك بمقر أكاديمية 32 في مدينة الرياض. حيث تلقى 30 فريقاً سعودياً واعداً في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات "STEM" التدريب المتقدم لتطوير مشاريعهم البحثية والابتكارية وتحويلها إلى شركات ناشئة جاهزة لدخول السوق، من خلال تذليل التحديات للمشاركين، وتقديم الإرشاد المتخصص لهم.

انطلقت مبادرة جميل للتقنية العميقة في شهر يونيو الماضي، كمبادرة وطنية لبناء المشاريع الريادية التي تعتمد على الأبحاث العلمية، بدعمٍ من مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، وتنظيم مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال، بالشراكة مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، وهيئة البحث والتطوير والابتكار "RDIA".

وتُعنى المبادرة بدعم الابتكارات التقنية العميقة في قطاعات حيوية مثل: الصحة، والطاقة، والبيئة والمناخ، وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دعم جيل جديد من الشركات الناشئة التقنية، المبنية على الأبحاث العلمية والابتكارات المتقدمة. حيث جمعت فعالية نصف النهائي أفضل 30 فريقاً في يومين من التدريب والتنافس ذو المستوى العالي، تضمنا جلسات مخصصة لكل قطاع من المسارات الرئيسية للمبادرة، وتحديات تفاعلية لوضع خطط المنتجات ضمن إطار زمني محدد، وتحديات للابتكار متعددة التخصصات، إضافة إلى جلسات لصقل نماذج الأعمال. واختُتم الحدث بعروض نهائية للمشاريع التي قُدمت أمام لجنة تحكيم مكونة من الخبراء والمتخصصين.

من جانبه أوضح المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال في مؤسسة مجتمع جميل الأهلية، أ. محمد عبدالغفار، أن هذه المبادرة ليست مجرد فعالية ريادية تقليدية، بل هي تعاون وطني يهدف إلى تمكين العلماء والباحثين والمبتكرين من خلال تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحويل أفكارهم البحثية إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ. وأشار إلى أن الطاقة والإبداع اللذين شهدتهما مرحلة نصف النهائي يعززان مكانة المملكة العظيمة في مجال التقنية العميقة.

وبيّن مدير عام استقطاب الابتكار في "كاكست"، الدكتور رضوان نور، أن هناك نقلة في طريقة الاستفادة من مخرجات البحث والابتكار، من خلال توفير بيئة تساعد الباحثين على تحويل أفكارهم إلى شركات تقنية قادرة على إحداث تأثير واقعي في السوق، لافتاً إلى أن "كاكست" تدعم مبادرة جميل للتقنية العميقة عبر تقديم خبراتها العلمية والفنية، والمشاركة في التوجيه والتحكيم، إلى جانب فتح المختبرات والبنية التحتية البحثية أمام المشاركين المتأهلين.

وخلال يومي الفعالية، تلقى المشاركون توجيهات متخصصة من مرشدين ذوي خبرة، وشاركوا في جلسات لتبادل ملاحظات بين الأقران لتعزيز استراتيجياتهم، وتحسين تقنياتهم، والاستعداد للمرحلة النهائية. وفي نهايتهما، جرى اختيار الفرق التسعة الأفضل للانتقال إلى المرحلة النهائية من المبادرة، وهي: بلانسولين بيوتيك، كويد، أي بوت، أي راما، كوانتا سفير، التقنية المستقبلية المتقدمة، نوفو جينومكس، لاريمار، وفيسي قراوند. وستتلقى هذه الفرق تدريباً أكثر تقدماً، وستتنافس على جوائز يبلغ إجماليها 2,250,000 ريال سعودي.