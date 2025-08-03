البورصة المصرية تغلق على ارتفاع.. والأرباح 8 مليارات جنيه

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 06:30 مساءً كتب شريف احمد - أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو (8) مليارات جنيه ليبلغ مستوى (2.407) تريليون جنيه.

وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو (5.4) مليارات جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (3.7) مليارات جنيه. إيجي إكس 30 وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة (0.22%) ليصل إلى مستوى (34272.16) نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة (0.85%) ليبلغ (10312.08) نقطة.

وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.66%) ليصل إلى (13899.13) نقطة.