ارتفاع أرباح «السعودي الألماني» إلى 62.9 مليون ريال خلال الربع الثاني 

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 1.25% إلى 63.7 مليون ريال، مقابل 62.9 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق.
وأعلنت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 110% تقريبًا إلى 223.8 مليون ريال، مقارنة بـ 106.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2024.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى نمو في إجمالي عدد زيارات المرضى المنومين والمرضى المراجعين، وتوسع الطاقة التشغيلية لأسرة التنويم في عدد من منشآت المجموعة، وحصول المجموعة على عقد من وزارة الصحة لتشغيل مستشفى منى (2) للطوارئ خلال موسم حج عام 2025، إلى جانب انخفاض صافي تكاليف التمويل نتيجة لتحسن مستوى المديونية وانخفاض أسعار الفائدة.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2025 إلى الأسباب المذكورة، إلى جانب تحقيق ربح رأسمالي لمرة واحدة بقيمة 114 مليون ريال نتيجة بيع قطعة أرض غير مستغلة في مدينة الرياض.
