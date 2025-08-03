تراجع خسائر «السعودية للأسماك» 3.4% إلى 10.45 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - تراجع صافي خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 3.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 10.45 مليون ريال مقارنة بخسائر بلغت 10.81 مليون ريال بالربع المماثل عن العام السابق.
وكشفت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأحد، عن تسجيلها صافي خسارة بقيمة 11.6 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بخسائر بلغت 19.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وقالت الشركة: "انخفض صافي الخسارة بنسبة 3.4٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بالمزارع لإنتاج الروبيان والأسماك خلال الفترة الحالية، و انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض النشاط التجاري."
وأضافت: على الرغم من التحسن، لا يزال هامش صافي الربح سلبياً، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
وأشارت إلى انخفض صافي الخسارة خلال النصف الأول بنسبة 70.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بالمزارع لإنتاج الروبيان والأسماك.
وأوضحت الشركة أن الخصوم المتداولة تجاوزت الأصول المتداولة بمبلغ 67.516 مليون ريال (60.432 مليون ريال في 2024)، مما يشير إلى وجود حالة من عدم التأكد الجوهري قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 26 يناير 2025، قد وافقت على تخفيض رأس مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 77 مليون ريال، مقسم إلى 6,698,604 سهم، القيمة الإسمية للسهم 10 ريالات، مما يشير الى اطفاء جميع الخسائر المتراكمة.
