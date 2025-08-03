ارتفاع أرباح «المتحدة للزجاج المسطح» إلى 32.27 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 43.4% إلى 32.27 مليون ريال، مقارنة بـ25.98 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 إلى زيادة كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض المصروفات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 إلى زيادة كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض المصروفات.