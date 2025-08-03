الاقتصاد

ارتفاع أرباح «المتحدة للزجاج المسطح» إلى 32.27 مليون ريال في النصف الأول

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 43.4% إلى 32.27 مليون ريال، مقارنة بـ25.98 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 إلى زيادة كمية مبيعات منتجات الشركة وانخفاض المصروفات.
