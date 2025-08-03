«عقارات الدولة» تطرح 10 فرص استئجارية في 4 مناطق

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة "عقارات الدولة"، 10 فرص استئجارية لعدد من الجهات في 4 مناطق بمساحات وشروط فنية متنوعة وفقًا لكل فرصة.

وخصصت الهيئة، الفرصة الأولى لإمارة المنطقة الشرقية لعقار يكون مقراً للضيافة بمدينة الدمام في مساحة 1000م2، والفرصة الثانية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم بمنطقة الرياض في مساحة 3،235م2.

ونوهت بتخصيص الفرصة الثالثة لهيئة الهلال الأحمر السعودي في مساحة 3،000م2 ، وذلك لحفظ الوثائق والمحفوظات والأجهزة الطبية بمدينة الرياض، وطرحت فرصة رابعة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مدينة حائل في مساحة 4،210 م2.

وطرحت فرصة استئجار خامسة للكلية التطبيقية شطر الطالبات ببيشة بمنطقة عسير في مساحة 4،860م2 ،فيما طرحت فرصة استئجار سادسة لوزارة الصحة لعقار يكون مقراً لمركز صحي أم الحمام بمدينة الرياض في مساحة 1،700 م2.

ونوهت بتخصيص فرصة استئجار عقار سابعة للنيابة العامة في مدينة أبها بمنطقة عسير، بمساحة 5،000م2. والفرصة الثامنة لصندوق التنمية العقارية بالرياض كمقر لمركز الوثائق والمحفوظات، في مساحة 4،200 م2.

وخصصت الفرصة التاسعة بالرياض لوزارة العدل بمساحة 12،850م2، فيما كانت الفرصة العاشرة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة القويعية في مساحة 3،000م2.

