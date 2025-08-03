مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 1% اليوم الأحد

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 1% عند مستوى 10,883 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات نحو 3.4 مليار ريال، وعدد الاسهم المتداولة نحو 271 مليون سهم، والقيمة السوقية 9.045 تريليون ريال.
وتصدر الارتفاعات أسهم كل من: الأندية الرياضية، وثمار، ونماء للكيماويات، والدوائية، والزامل للصناعة. في حين كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: لوبريف، وجبل عمر، ودار الأركان، والعبيكان للزجاج، إضافة إلى الواحة.
وأغلقت أسهم 30 شركة على ارتفاع، مقابل انخفاض أسهم 50 شركة، من 122 شركة مدرجة في (نمو).
انخفاض أسهم 187 شركةأنهت أسهم 187 شركة تداولات الأحد على انخفاض، بينما ارتفعت أسهم 62 شركة من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرئيسية وعددها 259 شركة.
السوق الموازيةتراجع مؤشر السوق الموازية (نمو) عند الإغلاق بنسبة 0.7% محققًا 26,755 نقطة، بقيمة متداولة 18.7 مليون ريال، و2.56 مليون سهم متداول، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50.4 مليون ريال.
