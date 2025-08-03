«أوبك+» ترفع الإنتاج 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

- 1/2
أعلنت مجموعة (أوبك+) التي تضم كل من السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، التزامها باستقرار السوق البترولية، في ظل أساسيات السوق الإيجابية والتوقعات المستقرة للاقتصاد العالمي، متعهدة بتعديل الإنتاج وفقًا لذلك.
وقررت دول المجموعة، اليوم الأحد، رفع الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025، مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025، وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، تنفيذًا للتعديلات التطوعية إضافية التي أقرت بها في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023.
وكانت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"،اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، اليوم الأحد، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وقالت دول (أوبك بلس) في بيان، إنه "في ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية- كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية- وبناء على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في أغسطس 2025".
ويشار إلى أن الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج التطوعية يمكن إيقافها مؤقتًا أو تعديلها، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثمانية الأعضاء في مجموعة (أوبك+) أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
كما جددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025.
