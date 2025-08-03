في شهر واحد.. الذكاء الاصطناعي يحول 10 آلاف أمريكي إلى «عاطلين»

أخبار متعلقة استقرار أسعار الذهب في السعودية .. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.. تحديث لحظي لعيار 21

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 02:48 مساءً كتب شريف احمد - في الوقت الذي يعاني فيه سوق الوظائف في الولايات المتحدة من الضغوط الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، تواجه القوى العاملة حاليًا أزمة كبيرة تتمثل في الذكاء الاصطناعي.وأفادت شبكة "سي بي إس"، بأن الاعتماد المتزايد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص أدى إلى تسريح أكثر من 10 آلاف شخص في شهر يوليو الماضي وحده.وأشارت تقرير لشركة "تشالنجر، جراي آند كريسماس"، هذا الأسبوع، إلى أن حلول الذكاء الاصطناعي محل البشر أصبح واحدًا من أهم 5 عوامل أسهمت في فقدان الوظائف في عام 2025.ومن بين عمليات التسريح هذه، كان قطاع التكنولوجيا الأكثر تضررًا، حيث أعلنت الشركات الخاصة في هذا القطاع عن تسريح أكثر من 89 ألف موظف، بزيادة قدرها 36% عن العام الماضي.ومنذ عام 2023، ارتبط تسريح أكثر من 27 ألف موظف بظهور الذكاء الاصطناعي.