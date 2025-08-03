الهند تتجاهل تهديدات ترامب: مستمرون في استيراد النفط الروسي

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - صرح مصدران مطلعان لوكالة "بلومبرج"، اليوم الأحد، بأن الهند لم تصدر أي تعليمات لمصافي النفط في البلاد بالتوقف عن شراء النفط الروسي، في الوقت الذي تسعى فيه نيودلهي إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة والحفاظ على العلاقات مع موسكو، دون إثارة حفيظة الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقد الهند بشدة الأسبوع الماضي لاستمرارها في شراء معظم معداتها العسكرية والطاقة من روسيا، وفرض عليها رسومًا جمركية مفاجئة بنسبة 25% يوم الأربعاء الماضي، مهددًا بعقوبات أشد.

وبعد يومين، صرّح ترامب للصحفيين بأنه "سمع" أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا، واصفًا ذلك بأنه "خطوة جيدة".

ومع ذلك، صرح العديد من المسؤولين الحكوميين الهنود بأن شركات التكرير الحكومية والخاصة، على حدٍ سواء، مسموح لها بالشراء من مصادرها المفضلة، وأن شراء النفط الخام يبقى قرارًا تجاريًا تتخذه هذه الشركات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس السبت، أن الهند ستواصل شراء النفط الخام الروسي على الرغم من تهديد ترامب بفرض عقوبات، نقلا عن مسؤولين هنديين كبيرين.

وتعد الهند أكبر مشتر عالمي لصادرات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا، حيث استحوذت على النفط بسعر أرخص، وزادت مشترياتها من نحو الصفر إلى حوالي ثلث وارداتها.