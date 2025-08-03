الاقتصاد

54 ألف أسرة استفادت من الدعم السكني... و48 ألف سكنت منازلها

عبدالله العماري -الرياض

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:55 صباحاً كتب شريف احمد - كشفت وزارة البلديات والإسكان عن استفادة أكثر من 54,000 أسرة سعودية من برامج الدعم السكني خلال النصف الأول من عام 2025.
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 – برفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

المسكن الأول

أوضحت الوزارة أن أكثر من 48 ألف أسرة سعودية سكنت منازلها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.

وسجّل برنامج التمويل العقاري المدعوم نموًا ملحوظًا بتوقيع أكثر من 27.000 ألف تمويل مدعوم لأصحاب الدخل المنخفض خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً مستهدف النصف الأول بزيادة 63%، فيما استفادت حوالي 3.800 أسرة من مستفيدي الضمان من مسارات الإسكان التنموي.
ونوهت بتسجيل نسبة رضا المستفيدين 90%، متخطية المستهدف السنوي البالغ 80%، مع الحفاظ على متوسط إغلاق طلبات الاعتراض في مدة لا تتجاوز 1,5 يوم عمل، تأكيداً على كفاءة البنية الرقمية وتكامل رحلة المستفيدين.

تعديلات تنظيمية

وبيّنت الوزارة أن هذه النتائج جاءت بالتزامن مع اعتماد 5 تعديلات تنظيمية على لائحة الدعم السكني بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، بهدف توسيع شريحة المستحقين وتحسين معايير الأهلية، وتعزيز مرونة توزيع المنتجات بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية.
وأكدت أن الإنجازات المحققة تعكس نضج منظومة الدعم السكني وتسارع أثر السياسات التمويلية والتنظيمية، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 - بالوصول إلى نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، حيث بلغت نسبة التملك السكني حتى نهاية العام الماضي 65.4٪.
يذكر أنه يمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط من هنا.
ويهدف سكني إلى تقديم حلول وخدمات ميسرة تساهم في تحسين نمط الحياة وبناء مجتمع طموح ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك الأسرة السعودية للمسكن.
