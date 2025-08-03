عقارات الشرقية ترتفع 4.2%... والرياض تتراجع عن القمة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:55 صباحاً كتب شريف احمد - شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية، تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025م.
ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الإحصاء، بلغ معدل التغير السنوي 3.2%، مقارنةً بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام نفسه.
في المقابل، استمرت بقية القطاعات العقارية في تسجيل ارتفاعات في معدلات التغير
السنوي، وارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5% في الربع الأول إلى 11.7% في الربع الثاني.
سجلت أسعار العقارات في القطاع التجاري ارتفاعًا في الربع الثاني من عام 2025م
مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وبلغ معدل الارتفاع في هذا القطاع، الذي يبلغ وزنه في المؤشر (925.4)، نحو 11.7%، مدفوعا بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 12.7%، والتي يبلغ وزنها في المؤشر (22.8%).
وسجلت أسعار العمائر ارتفاعاً بنسبة 2.7%، وأسعار المعارض بنسبة 4.1%.
أما القطاع السكني، فقد سجلت أسعار العقارات فيه معدل نمو سنوي قدره 0.4% خلال الربع الثاني من عام 2025م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وسجلت أسعار الأراضي السكنية ارتفاعاً بنسبة 0.2%، وأسعار الفلل بنسبة 3.2%، وأسعار
الأدوار السكنية بنسبة 1.5%، في حين انخفضت أسعار الشقق بنسبة 0.7%.
خلال الربع الثاني من عام 2025م، مقارنة بالربع السابق الربع الأول من عام 2025م.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة أسعار القطاع التجاري بنسبة 7.9%، فيما ارتفعت
أسعار الأراضي التجارية بنسبة 98.6 وأسعار العمائر بنسبة 3.0%.
وسجل القطاع الزراعي ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 1.7%، نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بالنسبة نفسها.
في المقابل، سجل القطاع السكني انخفاضا في الأسعار بنسبة 2.6% مقارنة بالربع
الأول من عام 2025م.
وانخفضت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4.0%، وأسعار الشقق بنسبة 1.2%، وأسعار الأدوار السكنية بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.8%
%3.2، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأسعار في المنطقة الشرقية بنسبة 4.2%، تليها
منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9%، ثم منطقة الرياض بنسبة 3.6%.
وكانت منطقة الرياض قد سجلت معدل تغير سنوي أعلى في الربع الأول من عام 2025م بلغ 10.7%.
وعلى مستوى بقية المناطق سجلت مناطق تبوك وحائل والقصيم أعلى معدلات ارتفاع سنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 4.7%، 2.99%، و1.1% على التوالي.
في المقابل سجلت مناطق عسير والمدينة المنورة، وجازان معدلات تراجع سنوي بلغت 3.9% و3.2 و 2.8% لكل منها على التوالي.
القطاع السكنيسجل القطاع السكني، الذي يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، تراجعاً في معدل التغير السنوي من 5.1% في الربع الأول إلى 0.4% فقط في الربع الثاني.
ارتفاع أسعار العقارات على أساس ربعيسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي
تحركات أسعار العقاراتبلغ معدل التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار العقارات على مستوى السعودية
