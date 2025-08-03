استقرار أسعار الذهب في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:55 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، ثباتًا نسبيًا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في السعودية، 354.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في السعودية، 405.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22
بلغ سعل جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في السعودية، 371.50 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في السعودية، 304 ريالات.
سعر جرام الذهب عيار 14
بلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في السعودية، 236.25 ريال.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد، في السعودية، 202.50 ريال.
أسعار الذهب في السعودية
بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، اليوم الأحد نحو 3362.60 دورلار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 2836.50 ريال.